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        Mersin'de 23 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

        Mersin'de valizinde 23 kilo 100 gram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 10:30 Güncelleme: 23.01.2024 - 10:58
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        Mersin'de 23 kilo 100 gram esrar ele geçirildi
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        Mersin'de valizinde 23 kilo 100 gram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente otobüsle uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

        Otobüs terminalinde önlem alan ekipler, şüpheli R.M'nin valizinde 23 kilo 100 gram esrar buldu.

        Gözaltına alınan R.M'nin, "uyuşturucu ticareti" suçundan 18 yıl 62 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı da belirlendi.

        Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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