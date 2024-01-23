Mersin'de 23 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

Mersin'de valizinde 23 kilo 100 gram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente otobüsle uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Otobüs terminalinde önlem alan ekipler, şüpheli R.M'nin valizinde 23 kilo 100 gram esrar buldu.

Gözaltına alınan R.M'nin, "uyuşturucu ticareti" suçundan 18 yıl 62 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı da belirlendi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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