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        Hatayspor, yarın Alanyaspor'u konuk edecek

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Mersin'de Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 09:07 Güncelleme: 22.01.2024 - 09:07
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        Hatayspor, yarın Alanyaspor'u konuk edecek
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Mersin'de Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        Mersin Stadı'nda oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak.

        Ligde çıktığı 21 karşılaşmada 21 puan toplayan ve 17. sırada bulunan Hatayspor, rakip fileleri 26 kez havalandırırken, kalesinde 30 gol gördü.

        Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çıkışa geçmek isteyen Hatay ekibi, 25 puanla 13. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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