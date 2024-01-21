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        Mersin'de araç yüklü tırda yangın çıktı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni araçları taşıyan tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 15:33 Güncelleme: 21.01.2024 - 15:49
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        Mersin'de araç yüklü tırda yangın çıktı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni araçları taşıyan tırda çıkan yangın söndürüldü.

        M.Ç'nin kullandığı ve 8 yeni araç taşıyan 33 AYL 67 plakalı tır, Tarsus-Pozantı kara yolunun Damlama mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Römorkun lastiğinde başladığı iddia edilen yangın, kısa sürede tırda yüklü hafif ticari araç ile otomobillere de sıçradı.

        Tırı römorktan ayıran sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle römorkta ve yüklü araçlarda hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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