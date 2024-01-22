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        Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Mersin'de konuk edeceği Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 18:15 Güncelleme: 22.01.2024 - 18:19
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        Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Mersin'de konuk edeceği Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlandı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, yarın saat 17.00'de Mersin Stadı'nda oynanacak maçın son antrenmanını gerçekleştirdi.

        Alanyaspor maçının oynanacağı statta, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

        Antrenmanda futbolcular taktik ve dar alan çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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