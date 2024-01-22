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        Mersin'de gümrük kaçağı telefon satanlara operasyon; 13 gözaltı

        MERSİN'inTarsus ilçesinde yurt dışından gümrük kaçağı cep telefonu getirip, satan 13 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 10:54 Güncelleme: 22.01.2024 - 10:55
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        Mersin'de gümrük kaçağı telefon satanlara operasyon; 13 gözaltı
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        MERSİN'inTarsus ilçesinde yurt dışından gümrük kaçağı cep telefonu getirip, satan 13 şüpheli yakalandı.

        Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yurt dışından getirdikleri gümrük kaçağı telefonları, iş yerlerinde sattıkları belirlenen 15 şüphelinin kimliği belirlendi. 170 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete götürülürken, 2 kişinin yakalanmasına ilişkin çalışma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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