Mersin'de gümrük kaçağı telefon satanlara operasyon; 13 gözaltı

MERSİN'inTarsus ilçesinde yurt dışından gümrük kaçağı cep telefonu getirip, satan 13 şüpheli yakalandı.

Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yurt dışından getirdikleri gümrük kaçağı telefonları, iş yerlerinde sattıkları belirlenen 15 şüphelinin kimliği belirlendi. 170 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete götürülürken, 2 kişinin yakalanmasına ilişkin çalışma sürüyor.

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