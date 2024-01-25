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        Mersin'de sazan sarmalı yöntemi ile dolandırıcılığa 2 tutuklama

        MERSİN'de internet üzerinden verdikleri ilanlarla sazan sarmalı yöntemi ile 3 milyon TL dolandırıcılık yapan N.Ç. ve S.D. yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 12:31 Güncelleme: 25.01.2024 - 12:35
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        Mersin'de sazan sarmalı yöntemi ile dolandırıcılığa 2 tutuklama
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        MERSİN'de internet üzerinden verdikleri ilanlarla sazan sarmalı yöntemi ile 3 milyon TL dolandırıcılık yapan N.Ç. ve S.D. yakalanıp, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte sazan sarmalı yöntemi ile dolandırıcılık yaptığı belirlenen N.Ç. ve S.D.'yi takibe aldı. N.Ç. ve S.D.'nin banka hesaplarına yüklü miktarda para havale edildiğini tespit eden ekipler, takibe bir süre daha devam etti. Bu süreçte polis, Malatya'da yaşayan M.D.'nin, bir internet sitesindeki ilan üzerine N.Ç. ve S.D. ile telefonla iletişime geçtiği, şüphelilerin yönlendirmesi ile araç sahibi A.Ş.'nin hesabına 1 milyon TL havale ettiğini tespit etti. N.Ç. ile S.D., eş zamanlı olarak irtibata geçtikleri araç sahibi A.Ş.'nin hesabına gelen parayı kendi hesaplarına transfer ettirdi. Bu bilgiler ışığında polis, N.Ç. ve S.D.'yi gözaltına aldı. Sazan sarmalı yöntemi ile toplamda 3 milyon TL dolandırıcılık yapan şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, tutuklandı.

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