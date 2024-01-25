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        AK Parti'li Sever, Anamur'da ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mustafa Sever, Mersin'in Anamur ilçesinde esnaf, muhtar ve sanayicilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 10:50 Güncelleme: 25.01.2024 - 11:03
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        AK Parti'li Sever, Anamur'da ziyaretlerde bulundu
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        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mustafa Sever, Mersin'in Anamur ilçesinde esnaf, muhtar ve sanayicilerle bir araya geldi.

        Sever, programı kapsamında AK Parti Anamur İlçe Başkanlığında düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

        Kaymakam Bilal Bozdemir ve Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'ı da ziyaret eden Sever, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Sever, sonrasında Anamur Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda muhtarlarla görüştü.

        Programda ilçeye yapılan hizmetleri anlatan Sever, Anamur'da planlanan yatırımlara ayrılan bütçenin geçmiş yıllara göre 3,5 kat arttığını söyledi.

        AK Parti'li Sever, toplantının ardından Anamur Ticaret ve Sanayi Odası, Anamur Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Anamur Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Anamur-Bozyazı Ziraat Odasına ziyarette bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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