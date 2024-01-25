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        Mersin'de 78 yaşındaki kişi dolandırılmaktan son anda kurtuldu

        Mersin'de polis ekipleri, kendilerini Cumhuriyet savcısı olarak tanıtanlara para göndermek üzere olan yaşlıyı, son anda engelledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 11:29 Güncelleme: 25.01.2024 - 11:39
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        Mersin'de 78 yaşındaki kişi dolandırılmaktan son anda kurtuldu
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        Mersin'de polis ekipleri, kendilerini Cumhuriyet savcısı olarak tanıtanlara para göndermek üzere olan yaşlıyı, son anda engelledi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şubesi ekipleri, 78 yaşındaki Arif Birtek'in yüklü miktarda parayı bankaya yatırmaya çalıştığını belirledi ve dolandırılıyor olabileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Söz konusu bankaya giden ekipler burada Birtek ile görüştü.

        Ekipler yaptıkları görüşmede, kendilerini Cumhuriyet savcısı olarak tanıtan kişilerin kimlik ve hesap bilgilerine ulaştıkları Birtek'ten banka hesaplarına 300 bin lira yatırmasını istediklerini tespit etti.

        Durumun dolandırıcılık olduğunu belirleyen ekipler, Birtek'i dolandırılmaktan son anda kurtardı.

        Polis ekipleriyle emniyete giden Birtek, kendisini dolandırmaya çalışanlardan şikayetçi oldu.

        Birtek, polis ekiplerine teşekkür etti. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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