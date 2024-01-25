Mersin'de park halindeki iki motosikleti çalan 4 zanlı tutuklandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, park halindeki 2 motosikleti çaldıkları güvenlik kamerasınca belirlenen 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, farklı adreslerde park halindeyken çalınan motosikletlerle ilgili çalışma başlatıldı.

Bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği 6 şüpheliyi adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Aramalarda ele geçirilen çalıntı 2 motosiklet sahiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, motosikletleri çalan 4 zanlının bölgeden uzaklaşmaları yer aldı.

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