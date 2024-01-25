Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de park halindeki iki motosikleti çalan 4 zanlı tutuklandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, park halindeki 2 motosikleti çaldıkları güvenlik kamerasınca belirlenen 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 09:31 Güncelleme: 25.01.2024 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de park halindeki iki motosikleti çalan 4 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, park halindeki 2 motosikleti çaldıkları güvenlik kamerasınca belirlenen 4 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, farklı adreslerde park halindeyken çalınan motosikletlerle ilgili çalışma başlatıldı.

        Bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği 6 şüpheliyi adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

        Aramalarda ele geçirilen çalıntı 2 motosiklet sahiplerine teslim edildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan, güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, motosikletleri çalan 4 zanlının bölgeden uzaklaşmaları yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        12 yaşındaki kız çocuğunu öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        12 yaşındaki kız çocuğunu öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Cinayeti saklamak için 76 kişinin ölümüne neden oldu!
        Cinayeti saklamak için 76 kişinin ölümüne neden oldu!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Biden yönetiminden Kongre'ye 'F-16' mektubu
        Biden yönetiminden Kongre'ye 'F-16' mektubu
        Taş devrinden kalma sakız ortaya çıkardı! İşte tükettikleri besinler
        Taş devrinden kalma sakız ortaya çıkardı! İşte tükettikleri besinler
        F-16'lar neden hala bu kadar ilgi görüyor?
        F-16'lar neden hala bu kadar ilgi görüyor?
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        Soğuk Savaş sonrası en büyük askeri tatbikat!
        Soğuk Savaş sonrası en büyük askeri tatbikat!
        Genç kadın, annesi ve kızı öldü! Kahreden tesadüf!
        Genç kadın, annesi ve kızı öldü! Kahreden tesadüf!
        "Dimdik ayaktayız"
        "Dimdik ayaktayız"
        Emekli zammı Meclis'ten geçti
        Emekli zammı Meclis'ten geçti
        Stresi yönetmek...
        Stresi yönetmek...
        Kar, yağmur, don ve çığ uyarısı
        Kar, yağmur, don ve çığ uyarısı
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        "Şaşırtmaya aşık futbol"
        "Şaşırtmaya aşık futbol"

        Benzer Haberler

        Mersin'de 24 sikke ve 10 obje ele geçirildi
        Mersin'de 24 sikke ve 10 obje ele geçirildi
        Mersin'de fabrika inşaatında yangın çıktı
        Mersin'de fabrika inşaatında yangın çıktı
        Mersin'de fabrika inşaatında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Mersin'de fabrika inşaatında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı
        Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı
        Orman İşletme Müdürlüğü personeline başarı belgesi verildi
        Orman İşletme Müdürlüğü personeline başarı belgesi verildi
        Silifke Belediye Başkanı Altunok, buz pateni pistinde çocuklarla buluştu
        Silifke Belediye Başkanı Altunok, buz pateni pistinde çocuklarla buluştu