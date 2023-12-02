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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 17:44 Güncelleme: 02.12.2023 - 17:56
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Fatih Güler, Hüseyin Çamcı, Ömer Sarı

        ÇBK Mersin: Asena Yalçın 10, Williams 10, Melis Gülcan 7, Mabrey 2, Iagupova 12, Kiss 16, Derin Yaya 15, Sinem Ataş 19, Holingsvorth 9, Meltem Avcı 4, Elanur Menteş 3

        OGM Ormanspor: Sutton 13, Doğa Adıcan, Gökşen Fitik 21, Onyenwere 30, Esra Ural Topuz 10, Banu Şimşek, Ceylin Beyza Altunpa, Sudenaz Bal

        1. Periyot: 31-16

        Devre: 65-29

        3. Periyot: 78-52

        MERSİN

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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