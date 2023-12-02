ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon:ServetTazegül

Hakemler: Fatih Güler, Hüseyin Çamcı, Ömer Sarı

ÇBK Mersin: Asena Yalçın 10, Williams 10, Melis Gülcan 7, Mabrey 2, Iagupova 12, Kiss 16, Derin Yaya 15, Sinem Ataş 19, Holingsvorth 9, Meltem Avcı 4, Elanur Menteş 3

OGM Ormanspor: Sutton 13, Doğa Adıcan, Gökşen Fitik 21, Onyenwere 30, Esra Ural Topuz 10, Banu Şimşek, Ceylin Beyza Altunpa, Sudenaz Bal

1. Periyot: 31-16

Devre: 65-29

3. Periyot: 78-52

MERSİN

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