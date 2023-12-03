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        Mersin'de tarihi eser niteliğinde 6 obje ele geçirildi

        Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 6 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 17:33 Güncelleme: 03.12.2023 - 17:37
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        Mersin'de tarihi eser niteliğinde 6 obje ele geçirildi
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        Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 6 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, tarihi eser bulundurulduğu belirlenen merkez Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste 4'ü insan figürlü 6 obje bulan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Eserler, incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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