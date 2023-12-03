Mersin'de tarihi eser niteliğinde 6 obje ele geçirildi

Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 6 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, tarihi eser bulundurulduğu belirlenen merkez Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenlendi.

Adreste 4'ü insan figürlü 6 obje bulan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Eserler, incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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