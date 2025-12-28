Mersin'de "abartı egzoz" tespit edilen 44 araç trafikten menedildi

Sürücüye 67 bin 236 lira ceza uygulayan ekipler, ruhsat sahibine de 21 bin 837 lira ceza kesti.

Öte yandan, Erdemli ilçesinde drift attığı anlar sosyal medyada paylaşılan otomobilin tespit edilmesi için çalışma yürütüldü.

Araçları trafikten meneden ekipler, sürücülere de toplam 407 bin 748 lira ceza uyguladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.