        Mersin Haberleri

        Mersin'de "abartı egzoz" tespit edilen 44 araç trafikten menedildi

        Mersin'de "abartı egzoz" tespit edilen 44 araç trafikten menedildi, sürücülere 407 bin 748 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 20:16 Güncelleme: 28.12.2025 - 20:16
        Mersin'de "abartı egzoz" tespit edilen 44 araç trafikten menedildi
        Mersin'de "abartı egzoz" tespit edilen 44 araç trafikten menedildi, sürücülere 407 bin 748 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 20-28 Aralık'ta kent genelinde trafik denetimi yapıldı.

        Uygulamada, 20 motosiklet ve 24 otomobilde "abartı egzoz" tespit edildi.

        Araçları trafikten meneden ekipler, sürücülere de toplam 407 bin 748 lira ceza uyguladı.

        - Drift atan sürücüye 67 bin 236 lira ceza

        Öte yandan, Erdemli ilçesinde drift attığı anlar sosyal medyada paylaşılan otomobilin tespit edilmesi için çalışma yürütüldü.

        Sürücüye 67 bin 236 lira ceza uygulayan ekipler, ruhsat sahibine de 21 bin 837 lira ceza kesti.

        Otomobil trafikten menedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

