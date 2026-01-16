Habertürk
Habertürk
        Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 151 hükümlü yakalandı

        Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 151 hükümlü yakalandı

        Mersin'de düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 151 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 17:53 Güncelleme: 16.01.2026 - 17:53
        Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 151 hükümlü yakalandı
        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekiplerince son bir haftada, kamu düzenini sağlamak, huzur ve güvenliği üst düzeyde tutmak amacıyla çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 26 tabanca, 800 fişek, 7 av tüfeği, 1 uzun namlulu tüfek, 9 bıçak ile 3 bin 267 uyuşturucu hap, 1 kilo 984 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 424 gram esrar ve 4 gram kokain ele geçirildi.

        Bir otomobilde yapılan aramada ise teyp kısmına gizlenmiş tabanca bulundu.

        Operasyon kapsamında çeşitli suçlardan aranması bulunan 503 şüpheli ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 151 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, aranması bulunan diğer şüpheliler adli makamlara teslim edildi.

