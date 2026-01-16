Mersin'de 98 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Mersin'de çeşitli suçlardan 98 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Asayiş Daire Başkanlığı ekiplerince kentte çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, çeşitli suçlardan 98 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

