Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin Akdeniz'de parklar yenileniyor

        Mersin'in Akdeniz ilçesindeki parklarda yenileme çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 14:44 Güncelleme: 08.12.2023 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin Akdeniz'de parklar yenileniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Akdeniz ilçesindeki parklarda yenileme çalışmaları devam ediyor.

        Belediyenin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Huzurkent Mahallesi Fatih Parkı'ndaki kamelya, oyun, oturma grupları ve spor aletlerini yeniledi ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, metruk haldeki parkı yenilediklerini belirterek, oyun grupları ve yeşil alanlarla modern hale getirdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Vali Pehlivan'dan, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğüne ziyaret
        Vali Pehlivan'dan, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğüne ziyaret
        Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
        Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
        Mersin'de, 'araç satışı' ile tefeciliğe 8 gözaltı 
        Mersin'de, 'araç satışı' ile tefeciliğe 8 gözaltı 
        Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı
        Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı
        Mersin'de tefecilik operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        Mersin'de tefecilik operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        Silifke'de yarı olimpik kapalı yüzme havuzu faaliyete girdi
        Silifke'de yarı olimpik kapalı yüzme havuzu faaliyete girdi