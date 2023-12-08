Mersin Akdeniz'de parklar yenileniyor

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki parklarda yenileme çalışmaları devam ediyor.

Belediyenin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Huzurkent Mahallesi Fatih Parkı'ndaki kamelya, oyun, oturma grupları ve spor aletlerini yeniledi ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, metruk haldeki parkı yenilediklerini belirterek, oyun grupları ve yeşil alanlarla modern hale getirdiklerini kaydetti.