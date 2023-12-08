Vali Pehlivan'dan, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğüne ziyaret
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pehlivan ziyarette, bölge müdürü İlhan Aytekin ile bir araya geldi.
Toplantıda, kentte kara yolları alanında yürütülen proje ve yatırımlar görüşüldü.
Ziyarete Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener de katıldı.
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