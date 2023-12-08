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        Vali Pehlivan'dan, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğüne ziyaret

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 15:55 Güncelleme: 08.12.2023 - 15:55
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        Vali Pehlivan'dan, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğüne ziyaret
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        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pehlivan ziyarette, bölge müdürü İlhan Aytekin ile bir araya geldi.

        Toplantıda, kentte kara yolları alanında yürütülen proje ve yatırımlar görüşüldü.

        Ziyarete Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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