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        Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

        MERSİN'desilahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 10:48 Güncelleme: 08.12.2023 - 10:50
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        Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
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        MERSİN'desilahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. 

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, terör amaçlı kamu malına zarar veren, bir kamu görevlisinin konutuna molotofkokteyli atan ve bazı sokak eylemlerine katılanların da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkez Akdeniz ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümana da el konuldu.

        Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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