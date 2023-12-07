Silifke'de yarı olimpik kapalı yüzme havuzu faaliyete girdi

Silifke Belediyesi tarafından yaptırılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu hizmete başladı.

Gazi Mahallesi'nde inşa edilen Naim Süleymanoğlu Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda öğrencilere antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi veriliyor.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, yapımı tamamlanan havuzda 25 metre uzunluğunda altı kulvar bulunduğunu belirtti.

Altunok, gençleri ve çocukları spora yönlendirmek, onları kötü alışkanlıklardan korumak için çalıştıklarını kaydetti.​​​​​​​