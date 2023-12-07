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        Silifke'de yarı olimpik kapalı yüzme havuzu faaliyete girdi

        Silifke Belediyesi tarafından yaptırılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu hizmete başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 22:30 Güncelleme: 07.12.2023 - 22:55
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        Silifke'de yarı olimpik kapalı yüzme havuzu faaliyete girdi
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        Silifke Belediyesi tarafından yaptırılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu hizmete başladı.

        Gazi Mahallesi'nde inşa edilen Naim Süleymanoğlu Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda öğrencilere antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi veriliyor.

        Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, yapımı tamamlanan havuzda 25 metre uzunluğunda altı kulvar bulunduğunu belirtti.

        Altunok, gençleri ve çocukları spora yönlendirmek, onları kötü alışkanlıklardan korumak için çalıştıklarını kaydetti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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