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        Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 09:46 Güncelleme: 08.12.2023 - 09:46
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        Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı
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        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında, kamu malına zarar veren, bir kamu görevlisinin konutuna molotofkokteyli atan ve bazı sokak eylemlerine katılan 5 zanlının adresine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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