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        Akkuyu NGS´nin 1´inci ünitesinde reaktör kurulumu testi tamamlandı

        AkkuyuNükleer Güç Santrali´nin (NGS) 1´inci ünitesinin reaktör iç parçalarının tümü, Akkuyu Nükleer A.Ş uzmanları tarafından ekipmanın güvenli ve emniyetli işletilmesine ilişkin gerekliliklere uygunluğunun kontrolü için tasarım konumuna yerleştirilerek, kurulum testi tamamlandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 15:58 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:58
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        Akkuyu NGS´nin 1´inci ünitesinde reaktör kurulumu testi tamamlandı
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        AkkuyuNükleer Güç Santrali´nin (NGS) 1´inci ünitesinin reaktör iç parçalarının tümü, Akkuyu Nükleer A.Ş uzmanları tarafından ekipmanın güvenli ve emniyetli işletilmesine ilişkin gerekliliklere uygunluğunun kontrolü için tasarım konumuna yerleştirilerek, kurulum testi tamamlandı. 

        Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, "Reaktörün kontrol için monte edilmesi işlemi, bir güç ünitesinin inşasındaki en önemli aşamalardan biridir. Bu işlem, kurulumu tamamlanan reaktörün tüm teknik gereklilikleri karşıladığını doğrulamak için gereklidir. Her aşama, Akkuyu NGS´nin 1´inci ünitesinin çok aşamalı devreye alma sürecinin önemli bir parçasıdır. Reaktör, nükleer yakıt yüklenmeden önce iki kez test edilir. İlk kurulum testini tamamlamış bulunuyoruz. Bu işlemi, çekirdeğin konfigürasyonunu simüle etmek için yakıt montaj simülatörlerinin yüklenmesi takip edecek. İkinci kurulum testi, reaktör tesisinin soğuk-sıcak su sirkülasyonundan hemen önce yapılacak" diye konuştu. 

        REAKTÖRÜN ANA PARÇALARININ UYUMLULUĞU KONTROL EDİLDİ 

        Başta reaktör çekirdeğini içeren reaktör çekirdek şaftı olmak üzere pek çok büyük boyutlu ekipman 1´inci üniteye ait kutup vinci kullanılarak reaktör binasına yerleştirildi. Bu ekipmanlar arasında yakıt demetlerini ayırmak ve nötron ışınlarının reaktör kabı üzerindeki etkisini sınırlandırmak için tasarlanmış bir bölme ve yakıt demetlerini tasarlanan konumlarında sabitleyen koruyucu tüplerden oluşan bir blok da bulunuyor. Montajın son aşamasında ise kapaklı üst blok reaktörün ana konektörünün sızdırmazlığının yanı sıra kontrol ve koruma sistemleri ile reaktör içi izleme sensörlerinin daha sonra yapılacak kurulumu için monte edildi. Kurulu halde 600 tondan fazla ağırlığa, 19,3 metre uzunluğa ve 4,8 metre çapa sahip reaktörün ana parçalarının uyumluluğunu kontrol eden uzmanlar, ekipmanın gerçek boyutlarının tasarım gerekliliklerini karşıladığını doğruladı. 

        DHA-Genel - Türkiye-Mersin - DHA

        2023-12-07 15:48:29

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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