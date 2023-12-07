Mersin'de eğitim yatırımları değerlendirme toplantısı yapıldı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, milli eğitim yatırımları değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, kentte yapımı devam eden ve planlanan okullar görüşüldü.

Deprem performans testi gerçekleştirilen eğitim kurumlarındaki çalışmaların ele alındığı toplantıda, yatırımlara ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

Pehlivan başkanlığındaki programa, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da katıldı.

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