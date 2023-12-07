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        Mersin'de futbol kulübü başkanını öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, amatör futbol kulübü başkanının hafif ticari aracında öldürmesiyle ilgili aranan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 14:05 Güncelleme: 07.12.2023 - 14:05
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        Mersin'de futbol kulübü başkanını öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, amatör futbol kulübü başkanının hafif ticari aracında öldürmesiyle ilgili aranan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Musallagücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç'in (44), 21 Kasım'da uğradığı silahlı saldırıda öldürmesiyle ilgili aranan Hakan Y'yi (25) yakaladı.

        Operasyonda, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

        Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Tarsus'ta, 21 Kasım'da hafif ticari aracında silahlı saldırıya uğrayan Tuncay Gengeç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olay yerinden kaçan şüphelinin otomobille kaza yaptığı ve bölgedeki bir motosikleti gasbederek ormanlık alana kaçtığı belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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