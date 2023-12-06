Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat:Mersin

Hakemler:Davut Çelik, Oğuz Kağan Çalışır, Egemen Savran

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Recep Burak Yılmaz (Dk 59 Kerim Alıcı), Burak Bekaroğlu, Maksimovic, Engin Can Aksoy, Aburjania (Dk. 60 Dadashov), Görkem Sağlam, Aabid (Dk. 85 Ömer Faruk Beyaz), Fernandes, Hodzic, Strandberg (Dk. 70 İbrahim Demir)

Düzce Cam Düzcespor: Metin Erol, Hamit Kulya, Alişan Durmuş, Uğur Arslan Kuru, Şahin Şafakoğlu (Dk. 73 Kaan Köroğlu), Hasan Küçcük, Mehmet Bektaş, Burak Başkaya, Oğuzhan Aydoğan (Dk.83 Yiğit Yılmaz), İlter Ayyıldız (Dk. 68 İlkay İşler), Ramazan Zorlu (Dk. 83 Sedat Cengiz)

Sarı kartlar: Dk. 18 Recep Burak Yılmaz, Dk. 27 Burak Bekaroğlu (Hatayspor), Dk. 39 İlter Ayyıldız, Dk. 49 Burak Başkaya, Dk. 73 Hamit Kulya (Düzcespor)

Goller: Dk. 22 ve Dk. 58 Hodzic (Hatayspor), Dk. 29 Ramazan Zorlu (Penaltıdan) (Düzcespor)

MERSİN

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