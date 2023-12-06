Mersin'de marketlerde denetim yapıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki marketlerde, etiket ve gramaj denetimi gerçekleştirildi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, ilçedeki marketlerin raflarındaki ürünleri denetledi.

Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş 15 gıda ürünü ve raf etiketiyle kasa fiyatı uyuşmayan bazı ürünler tespit edildi.

Ekipler, marketler hakkında yasal işlem başlattı, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri imha etti.

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