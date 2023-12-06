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        Mersin'de 14 kilo 200 gram skunk ele geçirildi

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 13:33 Güncelleme: 06.12.2023 - 13:33
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        Mersin'de 14 kilo 200 gram skunk ele geçirildi
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        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti gerçekleştirdiği öne sürülen şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

        Adreste, dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 14 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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