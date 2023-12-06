Mersin'de 14 kilo 200 gram skunk ele geçirildi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti gerçekleştirdiği öne sürülen şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Adreste, dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 14 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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