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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 16:05 Güncelleme: 06.12.2023 - 16:05
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:TarsusBurhanettin Kocamaz

        Hakemler: Erdem Demirtaş, Mustafa Onur Özgenç, Mikail Can

        Adanaspor: Arda Akbulut, Hüseyin Öztürk, Batuhan Yılmaz, Devran Şenyurt (Dk. 46 Dabo), Metehan Altunbaş, Harun Alpsoy (Dk. 76 Süleyman Tuğal), Mehmet Feyzi Yıldırım, Mutlu Aksu Doğan (Dk. 55 Ayuk), Serhat Kot (Dk. 46 Hakkı Türker), Cem Güzelbay, Burhan Tuzun (Dk. 82 Diakite)

        Esenler Erokspor: Eren Baran Sahillioğlu, Yiğit Atalay, Emir Şenocak (Dk. 83 Arda Dağaşan), Aykut Emre Yakut (Dk. 63 Onur Eriş), Abuzer Gaffar Toplu (Dk. 63 Burak Çölkesenoğlu), Hüseyin Afkan, Nafican Yardımcı, Yusuf Akyel (Dk. 72 Ekrem Can Güler), Fatih Soy, Taygun Vurgun, Metin Nilifırka

        Goller: Dk. 55 Burhan Tuzun, Dk. 87 Metehan Altunbaş (Adanaspor)

        Sarı kart: Dk. 13 Devran Şenyurt (Adanaspor)

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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