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        Hatayspor - Düzcespor: 2-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 19:28 Güncelleme: 06.12.2023 - 19:30
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        Hatayspor - Düzcespor: 2-1
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        STAT:Mersin

        HAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Kağan Çalışır, Egemen Savran

        HATAYSPOR: Bekaj - Maksimovic, Burak Bekaroğlu, Burak Yılmaz (Dk. 59 Kerim Alıcı), Engin Aksoy, Aburjania (Dk. 59 Dadaşov), Strandberg (Dk. 71 İbrahim Demir), Görkem Sağlam, Aabid (Dk. 85 Ömer Faruk Buyaz), Fernandes, Hodzic

        DÜZCESPOR: Metin Erol - Alişan Durmuş, Uğur Arslan Kuru, Şahin Şafakoğlu (Dk. 73 Kaan Köroğlu), Hamit Kulya, Hasan Küçcük, Mehmet Bektaş, Burak Başkaya, Oğuzhan Aydoğan (Dk 83 Yiğit Yılmaz), İlter Ayyıldız (Dk. 68 İlkay İşler), Yakup Ramazan Zorlu (Dk. 83 Sedat Cengiz)

        GOLLER: Dk. 22, Dk. 58 Hodzic (Hatayspor), Dk. 29 (P) Yakup Ramazan Zorlu (Düzcespor)

        SARI KARTLAR: Burak Yılmaz, Burak Bekaroğlu (Hatayspor), İlter Ayyıldız, Burak Başkaya, Hamit Kulya (Düzcespor)

        Hatayspor, Türkiye Kupası 4´üncü turunda sahasında Düzcespor'u 2-1 mağlup etti ve adını 5´inci tura yazdırdı.

        22´nci dakikada Hatayspor´lu Aabid´in sağdan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Hozdic´in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

        27´nci dakikada Düzcespor, Burak Bekaroğlu´nun Yakup Zorlu´ya müdahalesi sonucu penaltı kazandı.

        29´uncu dakikada topun başına geçen Düzcespor´lu Yakup Zorlu, panenka vuruşuyla golü kaydetti: 1-1.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

        58´inci dakikada Hatayspor´lu Aabid´in uzak mesafeden çektiği sert şut kaleciden döndü. Seken topu önünde bulan Hodzic´in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

        77´nci dakikada Hatayspor´lu Görkem Sağlam'ın sol kanattan kullandığı kornerde Maksimovic´in kafa vuruşunda kaleci Metin Erol topu kornere çeldi.

        Karşılaşma Hatayspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile bitti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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