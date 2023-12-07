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        Mersin'de spor kulübü başkanının firari katil zanlısı yakalandı

        MERSİN'in Tarsusilçesinde Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç´i (44), hafif ticari aracında öldürdüğü ileri sürülen Hakan Y. (25) gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 18:08 Güncelleme: 07.12.2023 - 18:10
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        Mersin'de spor kulübü başkanının firari katil zanlısı yakalandı
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        MERSİN'in Tarsusilçesinde Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç´i (44), hafif ticari aracında öldürdüğü ileri sürülen Hakan Y. (25) gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç'in 21 Kasım'da hafif ticari aracında uğradığı silahlı saldırıda öldürmesiyle ilgili aranan Hakan Y.'yi sabaha karşı gözaltına aldı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen Kalaşnikof tüfek ele geçirildi. Hakan Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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