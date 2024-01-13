Mersin'de otomobilin çarptığı 2 genç yaşamını yitirdi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 2 genç hayatını kaybetti.

B.S. idaresindeki 01 AOC 173 plakalı otomobil, Adanalıoğlu Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada Abdulhaluk Ölmez (20) ve Şükran Tonk'un (20) hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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