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        Hatayspor - Pendikspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mersin'de konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktör Volkan Demirel, bir puana üzüldüklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 16:33 Güncelleme: 13.01.2024 - 16:33
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        Hatayspor - Pendikspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mersin'de konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktör Volkan Demirel, bir puana üzüldüklerini belirtti.

        Demirel, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, beraberlik serilerine bir maç daha eklediklerini söyledi.

        Bugün gol attıklarını ancak skoru koruyamadıklarını anlatan Demirel, bunu da oyuncuların skoru koruma amaçlı geriye yaslanmasından kaynaklandığını vurguladı.

        Oyuncuların bu maçı kazanmak istediğini ifade eden Demirel, "Onların da derdi 3 puan. Neticesinde bir puan aldık. Bir puana üzüldük ama önümüzdeki maçlarda savunma ve hücum anlamında daha doğru duruşlar yapacağımızı düşünüyoruz

        ve ona göre çalışacağız." diye konuştu.

        - Ivo Vieira: "Oyuncularım mücadeleyi bırakmadı"

        Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira da maçın ilk yarısının kendileri için iyi geçmediğini ifade etti.

        Maçın sonunda attıkları golle bir puan aldıklarını vurgulayan Vieria,"Kafamızdaki organizasyonları yapamadık. İkinci yarıda da beklemediğimiz bir gol yedik. Oyuncularım mücadeleyi bırakmadı. 4-5 pozisyonumuz vardı. Sonunda da hak ettiğimiz golü bulduk ve buradan bir puan aldık." ifadelerini kullandı.

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