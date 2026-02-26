Mersin'de ihtiyaç sahiplerinin talepleri "Vefa Projesi" ile karşılanıyor
Mersin'de "Vefa Projesi" kapsamında yaşlı veya kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin ihtiyaçları gideriliyor.
Giriş: 26.02.2026 - 14:33 Güncelleme:
Mersin'de "Vefa Projesi" kapsamında yaşlı veya kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin ihtiyaçları gideriliyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, proje kapsamında ziyaret ettikleri 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin evlerini temizliyor.
Vatandaşlara kişisel bakım hizmeti sunan ekipler, kendilerine iletilen talepleri karşılıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri