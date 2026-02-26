Mersin'de ihtiyaç sahiplerinin talepleri "Vefa Projesi" ile karşılanıyor

Mersin'de "Vefa Projesi" kapsamında yaşlı veya kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin ihtiyaçları gideriliyor.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, proje kapsamında ziyaret ettikleri 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin evlerini temizliyor.



Vatandaşlara kişisel bakım hizmeti sunan ekipler, kendilerine iletilen talepleri karşılıyor.

