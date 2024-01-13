Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Hatayspor - Pendikspor: 1-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 15:53 Güncelleme: 13.01.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor - Pendikspor: 1-1
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:Mersin

        HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Bersan Duran

        HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 76 Kerim Alıcı), Kilama (Dk. 76 Burak Bekaroğlu), Maksimovic, Ghoulam, Hodzic, Görkem Sağlam (Dk. 82 Aabid), Aburjania, Rivas, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 64 Dele-Bashiru), Dadashov (Dk. 64 Lamkel Ze)

        PENDİKSPOR: Erdem Canpolat - Serkan Asan (Dk. 85 Erdem Özgenç), Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Emre Taşdemir (Dk. 61 Thuram), Midtsjö, İbrahim Akdağ (Dk. 85 Kappel), Diaby (Dk, 61 Romero), Gökcan Kaya, Halil Akbunar (Dk. 90+4 Endri Çekici), Erencan Yardımcı

        GOLLER: Dk. 47 Rivas (Hatayspor) - Dk. 90+4 Kappel (Pendikspor)

        SARI KARTLAR: Ghoulam, Dele-Bashiru, Erce Kardeşler, Maksimovic (Hatayspor) - Arplaslan Öztürk (Pendikspor)

        Süper Lig'in 20'nci haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 kaldı. Hatayspor 47'nci dakikada Rivas'ın golüyle öne geçerken, Pendikspor 90+4'üncü dakikada Kappel ile beraberliği yakaladı. İki takım sahaya 'Türkiye´nin ilk astronotu çok yakında uzayda' pankartı ile çıktı. 

        11'inci dakikada sağ kanattan gelişen Pendikspor atağında Erencan Yardımcı içeri çevirdi. Hatayspor savunması topu son anda kornere gönderdi.

        45´inci dakikada Rivas'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Hodzic'in şutunda kaleci Erdem meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle bitti.

        47'nci dakikada Hatayspor öne geçti. Ghoulam´ın kullandığı kornerde Kilama kafayla indirdi. Rivas'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

        60´ıncı dakikada sağdan rakip ceza sahasına giren Diaby´nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 

        90+4´üncü Pendikspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Midtsjö'nün içeri çevirdiği topa Aburjania ayak koydu. Topu önünde bulan Kappel'in sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.

        Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Mersin / Merkez - Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

        2024-01-13 15:52:49

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        Fernando Santos'un 11'i
        Fernando Santos'un 11'i
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        "MİT'e alacağız" yalanıyla istismarda okul müdürleri tahliye edilmişti! Sıcak gelişme!
        "MİT'e alacağız" yalanıyla istismarda okul müdürleri tahliye edilmişti! Sıcak gelişme!
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Semih'e Ada'dan talip!
        Semih'e Ada'dan talip!

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Mersin'de kadın doğum uzmanı, genital rahatsızlığın tedavisi için cerrahi t...
        Mersin'de kadın doğum uzmanı, genital rahatsızlığın tedavisi için cerrahi t...
        Akkuyu NGS sahasında çocuklar yeni yılı karşıladı
        Akkuyu NGS sahasında çocuklar yeni yılı karşıladı
        Anamur İlçe Emniyet Müdürü Umar, personelle bir araya geldi
        Anamur İlçe Emniyet Müdürü Umar, personelle bir araya geldi
        Somali Cumhurbaşkanının oğlu ara celseye getirildi ifadesi alınıp yakalamas...
        Somali Cumhurbaşkanının oğlu ara celseye getirildi ifadesi alınıp yakalamas...