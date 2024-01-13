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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 14:27 Güncelleme: 13.01.2024 - 14:27
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Mersin

        Hakemler:Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Bersan Duran

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Ömer Faruk Beyaz, Hodzic, Görkem Sağlam, Aburjania, Rivas, Dadashov

        Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Emre Taşdemir, Erencan Yardımcı, İbrahim Akdağ, Gökcan Kaya, Midtsjö, Diaby, Halil Akbunar

        Sarı kart: Dk. 20 Ghoulam (Hatayspor)

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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