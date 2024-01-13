Stat:Mersin

Hakemler:Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Bersan Duran

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Ömer Faruk Beyaz, Hodzic, Görkem Sağlam, Aburjania, Rivas, Dadashov

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Emre Taşdemir, Erencan Yardımcı, İbrahim Akdağ, Gökcan Kaya, Midtsjö, Diaby, Halil Akbunar

Sarı kart: Dk. 20 Ghoulam (Hatayspor)

MERSİN

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