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        Anamur İlçe Emniyet Müdürü Umar, personelle bir araya geldi

        Anamur İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Umar, personelleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 10:54 Güncelleme: 13.01.2024 - 10:54
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        Anamur İlçe Emniyet Müdürü Umar, personelle bir araya geldi
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        Anamur İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Umar, personelleriyle bir araya geldi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen yemek programında, Umar, personelleriyle sohbet etti.

        Polislerin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, birlik ve beraberlik için dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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