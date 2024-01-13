Anamur İlçe Emniyet Müdürü Umar, personelle bir araya geldi
Anamur İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Umar, personelleriyle bir araya geldi.
Anamur İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Umar, personelleriyle bir araya geldi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen yemek programında, Umar, personelleriyle sohbet etti.
Polislerin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, birlik ve beraberlik için dua edildi.
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