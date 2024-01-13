Stat:Mersin

Hakemler:Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Bersan Duran

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 76 Kerim Alıcı), Kilama (Dk. 76 Burak Bekaroğlu), Maksimovic, Ghoulam, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 63 Dele-Bashiru), Hodzic, Görkem Sağlam (Dk. 82 Aabid), Aburjania, Rivas, Dadashov (Dk. 63 Lamkel Ze)

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan (Dk. 85 Kappel), Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Emre Taşdemir (Dk. 60 Thuram) Erencan Yardımcı, İbrahim Akdağ (Dk. 85 Erdem Özgenç), Gökcan Kaya, Midtsjö, Diaby (Dk. 60 Romero), Halil Akbunar (Dk. 90+5 Çekiçi)

Goller: Dk. 47 Rivas (Hatayspor), Dk. 90+3. Kappel (Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Ghoulam, Dk. 80 Dele-Bashiru, Dk. 87 Erce Kardeşler, Dk. 88 Maksimovic (Hatayspor), Dk. 72 Alpaslan Öztürk (Pendikspor)

MERSİN

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