Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 15:44 Güncelleme: 13.01.2024 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:Mersin

        Hakemler:Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Bersan Duran

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 76 Kerim Alıcı), Kilama (Dk. 76 Burak Bekaroğlu), Maksimovic, Ghoulam, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 63 Dele-Bashiru), Hodzic, Görkem Sağlam (Dk. 82 Aabid), Aburjania, Rivas, Dadashov (Dk. 63 Lamkel Ze)

        Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan (Dk. 85 Kappel), Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Emre Taşdemir (Dk. 60 Thuram) Erencan Yardımcı, İbrahim Akdağ (Dk. 85 Erdem Özgenç), Gökcan Kaya, Midtsjö, Diaby (Dk. 60 Romero), Halil Akbunar (Dk. 90+5 Çekiçi)

        Goller: Dk. 47 Rivas (Hatayspor), Dk. 90+3. Kappel (Pendikspor)

        Sarı kartlar: Dk. 20 Ghoulam, Dk. 80 Dele-Bashiru, Dk. 87 Erce Kardeşler, Dk. 88 Maksimovic (Hatayspor), Dk. 72 Alpaslan Öztürk (Pendikspor)

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        Fernando Santos'un 11'i
        Fernando Santos'un 11'i
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        "MİT'e alacağız" yalanıyla istismarda okul müdürleri tahliye edilmişti! Sıcak gelişme!
        "MİT'e alacağız" yalanıyla istismarda okul müdürleri tahliye edilmişti! Sıcak gelişme!
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Semih'e Ada'dan talip!
        Semih'e Ada'dan talip!

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Mersin'de kadın doğum uzmanı, genital rahatsızlığın tedavisi için cerrahi t...
        Mersin'de kadın doğum uzmanı, genital rahatsızlığın tedavisi için cerrahi t...
        Akkuyu NGS sahasında çocuklar yeni yılı karşıladı
        Akkuyu NGS sahasında çocuklar yeni yılı karşıladı
        Anamur İlçe Emniyet Müdürü Umar, personelle bir araya geldi
        Anamur İlçe Emniyet Müdürü Umar, personelle bir araya geldi
        Somali Cumhurbaşkanının oğlu ara celseye getirildi ifadesi alınıp yakalamas...
        Somali Cumhurbaşkanının oğlu ara celseye getirildi ifadesi alınıp yakalamas...
        Mersin'de kalp masajıyla hayata döndürülen çocuğun tedavisi sürüyor
        Mersin'de kalp masajıyla hayata döndürülen çocuğun tedavisi sürüyor