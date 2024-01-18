Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mersin Valiliğini ziyaret etti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mersin Valiliğini ziyaret etti, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mersin Valiliğini ziyaret etti, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Tekin, ziyarette bulunduğu Valilikte şeref defterini imzaladı, Vali Ali Hamza Pehlivan ve diğer ilgililerle görüştü.

Burada Bakan Tekin'in şahitliğinde Vali Pehlivan ve hayırsever Abdulkadir Gürüz arasında 24 derslikli lise yapımı için protokol imzalandı.

Bakan Tekin, programın ardından Suphi Öner Öğretmenevi'nde basına kapalı düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Programlarında Bakan Tekin'e, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ile Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan da eşlik etti.