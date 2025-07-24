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        Haberler Magazin Merve Boluğur'un tekne keyfi: Yaz eğlencesi - Magazin haberleri

        Merve Boluğur'un tekne keyfi: Yaz eğlencesi

        Tatilini mavi sularda sürdüren Merve Boluğur, tekne keyfinden yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 20:35 Güncelleme: 24.07.2025 - 20:36
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        "Yaz eğlencesi"
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        Tatiline ara vermeden devam eden Merve Boluğur, mavi suların keyfini çıkarıyor.

        Ünlü oyuncu, tatilinden kareleri sosyal medya hesaplarından sevenleriyle paylaşmayı sürdürüyor.

        Boluğur, tekne turundan yeni paylaşımlarını yayımladı.

        Tekne içinde verdiği pozlarla dikkat çeken Boluğur, bu karelere; "Yaz eğlencesi" notunu ekledi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #merve boluğur
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