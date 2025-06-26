Merzifon'da yangın: 80 dönüm tarım arazisi zarar gördü
Amasya'nın Merzifon ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 80 dönüm tarım arazisi zarar gördü
Merzifon'a bağlı Akören köyünde arpa ve buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ve Merzifon İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları icra etti.
Yaklaşık 80 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü yangın havadan da görüntülendi.
*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.