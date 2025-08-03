Mescid-i Aksa baskınına Türkiye'den tepkiler

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa’nın güvenliğinin ve Kudüs’ün kutsal kimliğinin korunmasının yalnızca bölgesel değil, insanlığın ortak vicdanı adına öncelikli bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

"İşgalci İsrail'in bu sistematik provokasyonları ve son dönemdeki ilhak çağrıları iki devletli çözümün temellerini hedef almakta ve barış umutlarına derinden zarar vermektedir." denilen açıklamada, İsrail'in Filistin'de ve bölgede devam eden istikrar bozucu eylemleri karşısında, acil ateşkesin sağlanmasına ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın tesisine yönelik çağrının yinelendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Bazı İsrailli bakanların İsrail polisinin koruması altında ve İsrailli yerleşimci gruplarla bugün Mescid-i Aksa’ya düzenledikleri baskını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

REKLAM

ÖMER ÇELİK: LANETLİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrailli bakanlarla beraber fanatik grupların, yüce değerimiz Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrailli bakanlarla beraber fanatik grupların, yüce değerimiz Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Netanyahu hükümeti tüm dinlerin mensupları için tehdittir. Bu tehdide karşı tüm insanlık beraber hareket etmelidir." EFKAN ALA: ŞİDDETLE LANETLİYORUZ AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mescid-i Aksa'nın güvenliğinin ve Kudüs'ün kutsal kimliğinin korunmasının bölgesel bir mesele olmadığını vurguladı. Mabedlerin dokunulmazlığının uluslararası hukuk tarafından koruma altında bulunduğunu anımsatan Ala, kutsal mekanların hedef alınmasının, evrensel insani değerlerin hilafına ağır bir ihlali olduğunun altını çizdi. Efkan Ala, şunları kaydetti: "Uluslararası toplumda bağımsız bir Filistin devletinin kurulması çağrılarının yoğun olarak dillendirildiği böylesi kritik bir dönemde gerçekleşen bu saldırı, Netanyahu hükümetinin provokasyonu bir devlet politikası haline getirdiğinin açık bir göstergesidir. Bu tür provokatif eylemlerle amaçlananın iki devletli çözüm umutlarını tehdit etmeye yönelik olduğu açıktır. Bölgede Netanyahu hükümetinin sistematik bir biçimde sürdürdüğü bu kışkırtıcı adımların derhal sona erdirilmesi, iki devletli çözüm temelinde, somut adımların derhal atılması acil ve zorunludur. Uluslararası toplumun bu kritik süreçte sorumluluklarını yerine getirmesi ve provokasyonların karşısında kararlı duruş sergilemesi için güçlü bir çağrıda bulunuyoruz." Ala, "Bugün, İsrailli bazı bakanların işgalcilerle birlikte Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdikleri menfur eylemi şiddetle lanetliyoruz." ifadesini kullandı.