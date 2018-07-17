Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için sağanak uyarısının ardından Edirne ve Kırklareli çevresinde, kısa süreli şiddetli yağmur etkili oldu.

Edirne'de hava sıcaklığının 32 dereceden 20 dereceye düşmesiyle saatte 11,5 kilometre hızla esen rüzgar sonrası sağanak başladı.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle kentteki birçok iş yerinin brandaları yırtılıp, hasar görürken bazı iş yerlerinin önlerine konulan şemsiyeler ise rüzgarda uçtu.

Kentte yaklaşık 15 dakika etkili olan sağanağın ardından metrekareye 10,6 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (18.07.2018) İstanbul'da görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu oluşma riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Trakya, Çatalca, Arnavutköy, Silivri çevreleri, zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor..

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normalleri civarında tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Güney ve Güneybatı (Lodos), akşam saatlerinden sonra Kuzey ve Kuzeybatı (Karayel) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; yarın (Çarşamba) Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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