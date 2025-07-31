Metro merdivenlerinde gasp dehşeti!

Taksim'de 67 yaşındaki M.Y., yürüyen merdivenlerde boğazını sıkan 2 kişi tarafından gasp edildi.

DHA'nın haberine göre cep telefonu ve banka kartını çalan biri 17 yaşında 2 şüpheli, Beyoğlu Güven Timleri tarafından yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Temmuz saat 05.30 sıralarında Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Alt geçitten metroya yürüyen 67 yaşındaki M.Y.’nin yanına 2 şüpheli geldi. Ardından da adamdan cep telefonuyla parasını istedi. M.Y. gaspçılara direnmeye çalışırken önünü kesen 2 şüpheli, adamın boğazını sıkarak cep telefonu ve banka kartlarını çaldı. Olayın ardından mağdurun şikayeti üzerine İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alan ekipler, 2 şüphelinin M.C.A.(24) ve A.H.(17) olduğunu tespit etti. Şüpheliler aynı alt geçitte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler 'Gasp' suçundan adliyeye sevk edildi.