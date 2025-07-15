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        Haberler Gündem Politika MHP lideri Bahçeli'den '15 Temmuz' mesajı | Son dakika haberleri

        MHP lideri Devlet Bahçeli'den '15 Temmuz' mesajı

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "15 Temmuz, milli diriliş destanı, işgal ve ihanete karşı milletin kıyamıdır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi ve muazzez milletimizi saygıyla selamlıyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 01:04 Güncelleme: 15.07.2025 - 01:36
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        MHP lideri Bahçeli'den '15 Temmuz' mesajı
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        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması, MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

        Bahçeli, açıklamasında, "Dokuz yıl önce haçlı emellerine hizmet ve refakat eden FETÖ ve işbirlikçi çevrelerin vatanımızı ele geçirme projesi yırtılıp atılmıştır. Bu uğurda 252 vatan evladı şehit düşmüş, binlerce vatan evladı gazi olmuştur. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi ve muazzez milletimizi saygıyla selamlıyorum. Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına kast etmeyi düşünen veya buna teşebbüs eden kim olursa olsun tarihi ve hukuki bedeli en ağır şekilde ödemesi mutlak bir sonuçtur. Devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddet sonsuza kadar müdafaa edilecektir" ifadelerine yer verdi.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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