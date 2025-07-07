Michael Douglas oyunculuğa dönmek istemiyor

Oscar'lı yıldız Michael Douglas, artık oyunculuğa dönme niyetinin olmadığını açıkladı. Çekya'daki Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Douglas, neden oyunculuğa dönmeyeceğini açıkladı.

'Temel İçgüdü', 'Öldüren Cazibe', 'Oyun', 'Sakın Konuşma' gibi filmleriyle hafızalara kazınan 80 yaşındaki oyuncu, "2022'den beri bilinçli olarak çalışmıyorum. Çünkü durmam gerektiğini fark ettim. Neredeyse 60 yıldır oldukça sıkı çalışıyordum ve sette ölüp giden insanlardan biri olmak istemedim" dedi.

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"Geri dönmeye dair gerçek bir niyetim yok" diyen Michael Douglas; "Emekli olmadığımı söylüyorum. Çünkü özel bir yapım çıkarsa geri dönerim ama aksi takdirde hayır" ifadesini kullandı.

Şu anda iyi bir senaryo çıkarmaya çalıştığı küçük bir bağımsız film üzerinde çalıştığını söyleyen Michael Douglas, bir yandan 25 yıllık evliliğini iyi bir şekilde sürdürmek için "Catherine Zeta-Jones'un eşini oynamaktan mutlu olduğunu" belirtti.

2000'de evlenen Michael Douglas ile 50 yaşındaki Catherine Zeta-Jones'un iki çocuğu bulunuyor.