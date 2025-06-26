Milli Eğitim Bakanlığı Basın Müşaviri Yılmaz Güney, Habertürk'ten Bülent Aydemir'e LGS sınavıyla ilgili olarak ortaya atılan iddialar ve son gelişmeleri anlattı.

İşte Güney'in açıklamalarından satır başlıkları:

Sözel sınav 09.30’da başlayıp, 10.45’te sona erdi. Bahse konu soru paylaşımları 11.57’de yapıldı. Bu sırada sözel sınav bitmişti ve öğrenciler sayısal sınav için sınıflara alınmıştı. Kapılar kapalıydı, öğrencilerin dışarıyla hiçbir fiziki ve mobil bağlantısı yoktu. Sözel sınav 09.30’da başlayıp, 10.45’te sona erdi.

Bahse konu soru paylaşımları 11.57’de yapıldı. Bu sırada sözel sınav bitmişti ve öğrenciler sayısal sınav için sınıflara alınmıştı. Kapılar kapalıydı, öğrencilerin dışarıyla hiçbir fiziki ve mobil bağlantısı yoktu. Söz konusu paylaşım sözel sınav soru kitapçığı ya da PDF değil. Sınav kitapçığını ele geçiren bir okul görevlisi ya da öğretmen soruların fotoğraflarını çekip özel bir programla birleştirmiş ve PDF’e dönüştürmüş.

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"USULE AYKIRI ŞEKİLDE FOTOĞRAFLANIP DIŞARI ATILMIŞ"

MEB’in sözel sınav kitapçığı 32 sayfa, bahse konu paylaşım ise 30 sayfadan oluşuyor. Bir diğer konu ise bu sınav kitapçığının nasıl ele geçirildiği... Sınava katılmak zorunlu değil. Sınava girmeyen bir öğrencinin kitapçığı ya da çözülmüş bir kitapçık öğretmen ya da sınav görevlisi tarafından usule aykırı bir şekilde fotoğraflanıp mesajla dışarı atılmış.

"CEVAP KAĞITLARINA MÜDAHALE EDİLMESİ SÖZKONUSU DEĞİL"

Kitapçığın okul dışına çıkarılması söz konusu değil. Bir saat sonra dışarı çıktığı öne sürülen kitapçık gerçek sınav kitapçığı değil, programla oluşturulmuş. Sınav bittikten sonra optik cevap kağıtları kilitli kutulara konulup saklanıyor. Bu arada cevap kağıtlarına müdahale edilmesi ya da işaretleme yapılması mümkün değil.

"SINAV GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATAN BİR DURUM YOK"

Paylaşımı yapan kişinin elinde sayısal sınav cevap anahtarının olup olmadığını bilmiyoruz. O kişi sadece elinde bu kitapçığın olduğunu söylüyor. Bu kitapçık elinde bile olsa aynı yöntemden söz edebiliriz. - Sonuç olarak saat 11.57’de sözel sınav bitmiş, sayısal sınav başlamış. Kapıları kapanmış; okula giriş çıkışlar yok. Görevli usule aykırı, suç içeren bir şey yapmış ancak sınav güvenliğini tehlikeye atan bir durum yok.