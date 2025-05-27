Miras belası! Ağabey kardeşe kıydı!
Kocaeli'nde, sokak ortasında miras nedeniyle husumetli olduğu ağabeyi 59 yaşındaki Fikri Küçük tarafından av tüfeğiyle vurulan 56 yaşındaki İsmail Küçük hayatını kaybetti. Fikri Küçük gözaltına alındı
Kocaeli'nde olay, dün saat 14.30 sırlarında İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Sağol Sokak’ta meydana geldi. Fikri Küçük (59) miras nedeniyle husumetli olduğu kardeşi İsmail Küçük’e (56) av tüfeğiyle ateş etti.
KARDEŞİNİ VURUP KAÇTI
DHA'daki habere göre saçmaların isabet ettiği Küçük kanlar içinde yere yığıldı, Fikri Küçük ise kaçarak, uzaklaştı.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İsmail Küçük ambulansla önce ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı, buradan da Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Tedaviye alınan İsmail Küçük, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.
KATİL ZANLISI YAKALANDI
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Fikri Küçük kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.