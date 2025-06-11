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        Haberler Gündem 3. Sayfa Misafirlikte cinayete tutuklama | Son dakika haberleri

        Misafirlikte cinayete tutuklama

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada baba ile oğlunu öldürdüğü, anneyi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 22:48 Güncelleme: 11.06.2025 - 22:48
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        Misafirlikte cinayete tutuklama
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        Muğla'nın Terzialiler Mahallesi'nde dün aile ziyareti sırasında çıkan kavgada Menderes A. ve oğlu Kıvanç A'yı bıçaklayarak öldürdüğü, eşi Nesrin A'yı da yaraladığı gerekçesiyle yakalanan K.U, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, kavgada yaralanan Nesrin A'nın taburcu edildiği öğrenildi.

        NE OLMUŞTU?

        Terzialiler Mahallesi 160 Sokak'taki 4 katlı Salar Apartmanı'nda dün, K.U. ile misafir olduğu aile üyeleri Menderes A, eşi Nesrin A. ve çocukları Kıvanç A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

        K.U'nun bıçakla saldırdığı Menderes A. ile oğlu Kıvanç A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, Nesrin A. ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

        Olay yerinden kaçan K.U, Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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