Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Mother Mother'dan Türk hayranlarına mesaj: Sabırsızlanıyoruz

        Mother Mother'dan Türk hayranlarına mesaj: Sabırsızlanıyoruz

        İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelecek olan müzisyen grup Mother Mother, Türk hayranlarına mesaj gönderdi; "Hey Türkiye, merhaba biz Mother Mother'ız. 22 Temmuz'da Maximum Uniq Açıkhava'da çalmak için sabırsızlanıyoruz"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 09:55 Güncelleme: 17.07.2025 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sabırsızlanıyoruz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        20 yıl, 10 albüm, yüzbinlerce Hayran... 'Hayloft', 'Verbatim' gibi hitleriyle dünya çapında viral olan müzisyen grup Mother Mother, BKM'nin 30'uncu yılı etkinlikleri kapsamında İstanbul'a geliyor.

        Konsere sayılı günler kala Mother Mother, İstanbul'daki Türk hayranlarına özel bir video mesaj da gönderdi; "Hey Türkiye, merhaba biz Mother Mother'ız. 22 Temmuz'da Maximum Uniq Açıkhava'da çalmak için sabırsızlanıyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mother Mother
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konutta reel düşüş 17. ayında
        Konutta reel düşüş 17. ayında
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Şarköy yangınından geriye kalan...
        Şarköy yangınından geriye kalan...
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!
        Irak'ta AVM yangını: En az 50 kişi öldü
        Irak'ta AVM yangını: En az 50 kişi öldü
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        "İsrail Suriye'nin istikrarını hedef alıyor"
        "İsrail Suriye'nin istikrarını hedef alıyor"
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        2 bölge için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        2 bölge için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma
        Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan müjdesi!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan müjdesi!
        Kardeşini döverek öldürdü!
        Kardeşini döverek öldürdü!
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Yasak aşkın Bodrum hali