Mother Mother'dan Türk hayranlarına mesaj: Sabırsızlanıyoruz
İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelecek olan müzisyen grup Mother Mother, Türk hayranlarına mesaj gönderdi; "Hey Türkiye, merhaba biz Mother Mother'ız. 22 Temmuz'da Maximum Uniq Açıkhava'da çalmak için sabırsızlanıyoruz"
20 yıl, 10 albüm, yüzbinlerce Hayran... 'Hayloft', 'Verbatim' gibi hitleriyle dünya çapında viral olan müzisyen grup Mother Mother, BKM'nin 30'uncu yılı etkinlikleri kapsamında İstanbul'a geliyor.
Konsere sayılı günler kala Mother Mother, İstanbul'daki Türk hayranlarına özel bir video mesaj da gönderdi; "Hey Türkiye, merhaba biz Mother Mother'ız. 22 Temmuz'da Maximum Uniq Açıkhava'da çalmak için sabırsızlanıyoruz."