Son zamanlarda gündemde yer bulan katlanabilir telefon furyası, MWC 2019 etkinliğinde Samsung ve Huawei gibi şirketlerin katlanabilir modellerini tanıtması ile zirveye çıktı. Devlerin ardından Energizer ve TCL gibi firmalar da kendi katlanabilir telefonlarını duyurdu.

Apple gibi diğer önemli üreticilerin de bu furyaya katılması bekleniyor ancak son olarak Motorola’dan resmi bir açıklama geldi ve katlanabilir telefonu geliştirdiklerini onayladılar. Motorola’nın Engadget’la gerçekleştirdiği röportajda, geliştirilmekte olan modelin tasarımı hakkında bazı bilgiler paylaşıldı.

Motorola’nın katlanabilir telefonu, Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X’deki gibi dışarıdan tam ekrana sahip olmayacak. Bunun yerine tıpkı eski klasik modelleri olan RAZR gibi dikey katlanabilir bir mekanizmasıyla çalışacak.

ERKANI İKİ DEFA KATLAYACAK

Şirketin Global Ürünlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olan Dan Dery, katlanabilir telefon modelleri üzerinde farklı yaklaşımlar denediklerini söyledi.

Üstünde plastik bir filmin bulunduğu plastik OLED ekranlı cihazları test ettiklerini söyleyen Dery, bu şekilde ekrana tırnakla dokunulması halinde çok rahat çizildiğini ve kutudan çıkarır çıkarmaz zarar görmeye başladığını belirtti.

Ayrıca ekranın iki defa katlanabilmesinin üzerinde çalışıldığını ve böylelikle çizilme riskini minimuma indirmek istediklerini belirtti. Motorola’nın katlanabilir telefonunun bu yılın sonlarında ancak piyasaya çıkacağı düşünülüyor.

Samsung’un Galaxy Fold’unun Nisan’da, Huawei’nin Mate X’inin ise bu yıl ortalarında satışa sunulması bekleniyor. Motorola’nın akıllı telefon tanıtımları genellikle Ağustos ayında gerçekleştiğinden yeni modelin aynı döneme doğru duyurulmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz.