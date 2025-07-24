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        Haberler Bilgi Yaşam MTV ödemeleri ne zaman bitiyor ve nasıl ödenir? 2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar ödenecek?

        MTV ödemeleri ne zaman bitiyor ve nasıl ödenir? 2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar ödenecek?

        Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödeme süreci devam ediyor. Ocak ve temmuz aylarında iki kez ödenen MTV ödemeleri e devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki MTV ödemelerinde son gün ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 14:28 Güncelleme: 24.07.2025 - 14:29
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        Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayında yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Ödemeler, bankalar, vergi daireleri ve PTT şubeleri aracılığıyla kolayca yapılabiliyor. Peki MTV ödemeleri ne zaman bitiyor ve nasıl ödenir? 2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar ödenecek?

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        MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

        2025 yılına ait MTV'nin ikinci taksit ödeme dönemi başladı. MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere 2 eşit taksitte ödenebiliyor. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona ermişti. İkinci taksit ödemelerinin son tarihi ise 31 Temmuz olacak.

        E-DEVLET İLE MTV BORCU NASIL ÖDENİR VE SORGULANIR?

        Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını sorgulayıp ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

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        Karşınıza çıkan ekranda TC Kimlik ya da Vergi Kimlik Numaranızı, plakanızı girdikten sonra orada yer alan güvenlik kodunu kutucuğa girerek sorgula butonuna basın.

        E-DEVLET MTV BORCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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