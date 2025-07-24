Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayında yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Ödemeler, bankalar, vergi daireleri ve PTT şubeleri aracılığıyla kolayca yapılabiliyor. Peki MTV ödemeleri ne zaman bitiyor ve nasıl ödenir? 2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar ödenecek?