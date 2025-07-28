MTV son ödeme tarihi: MTV 2.taksit ödemesi ne zaman bitiyor, nasıl yapılır?

Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere iki taksit şeklinde ödemesi yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 yılında Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından ödenebilecek. Bakanlık tarafından yapılan bu açıklama , "MTV ne kadar oldu, ne zaman son gün?" gibi soruları gündeme getir. İşte 2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme tarihleri ve konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...